Трамп може вирішити "питання Росії" на одне покоління - дипломат

Сполучені Штати можуть бути зацікавленими в тому, щоб "руками України" вирішити питання за стратегічним суперником — Росією і перенаправити свої ресурси на стримування Китаю.

Таку думку в етері Еспресо висловив директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Ми маємо використовувати гордість Дональда Трампа. Ми можемо порівняти його з Рональдом Рейганом. Як Рейган зумів здолати "імперію зла", так і Трамп може увійти в історію як людина, яка кров'ю українців, грошима, технікою, озброєнням, боєприпасами та іншою допомогою колективного Заходу, може спромогтися розв'язати російську проблему принаймні на одне покоління", - заявив Хара.

Він зазначив, що Україні слід використовувати як емоційні аргументи, так і вигоду.

"Росія підтримує терористів на Близькому Сході, має присутність у Венесуелі та на Кубі біля кордонів США, допомагає Північній Кореї, яка може загрожувати США своїми ракетами. Тому розв’язання війни має бути в інтересах США", - зазначив він.

Крім того, на думку експерта, у Трампа можуть бути зацікавлені в ідеях Зеленського, що дає надію на отримання "лен-лізу", який буде схожий на той, що був під час Другої світової війни. Сполучені Штати можуть надавати в кредит все необхідне озброєння.

"Нещодавно Financial Times опублікувало статтю, де зазначено, що Трампа зацікавили два пункти зі стратегії перемоги України, запропоновані президентом Зеленським. Перший — після війни українські військові могли б замінити американців на Балтиці та інших регіонах, стримуючи Росію, і американські ресурси можуть бути передислоковані для стримування Китаю. Другий — економічні та стратегічні вигоди: США отримали б доступ до українських рідкоземельних матеріалів. Це важливо, адже 90% переробки таких матеріалів зосереджено в Китаї, який також контролює значні запаси в Африці та Латинській Америці. США імпортують 70% цих матеріалів, ЄС — 40%, і вони критично необхідні для електроніки, побутової техніки, комп’ютерів та оборонної промисловості. Україна має значні запаси літію, урану та інших ресурсів. Зараз американці змушені купувати уран у Росії. Тобто Україна готова розраховуватися доступом до своїх ресурсів, частина яких знаходиться на нині окупованих територіях Донеччини, якщо США будуть допомагати", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна прагне посилити позицію перед переговорами, і ця зима є критичним моментом.

Крім того, ми раніше інформували, що укладена мирна угода з Росією може зашкодити США.

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