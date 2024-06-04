Трамп може за один день закінчити війну: Орбан зробив скандальну заяву

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що кандидат у президенти США Дональд Трамп за один день міг би досягти припинення вогню в Україні та навіть потім розпочати переговори.

Про це угорський політик заявив в інтерв'ю італійському виданню Il Giornale.

З його слів, війну ведуть люди і саме вони, "якщо є воля", висловився Орбан, мають усі можливості для укладання миру.

"Якби Трамп та Євросоюз захотіли, війна закінчилася б за 24 години. Я думаю, якби Трамп став президентом, він за один день зміг би досягти припинення вогню в Україні, а потім розпочати переговори", - сказав угорський прем'єр.

Крім того, Орбан погодився з тим, що війну розпочала Росія. Втім, заявив голова уряду Угорщини, він не погоджується зі стратегією Євросоюзу.

"Ми перебуваємо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну. Якщо ми дозволимо Україні завдати удару по Росії зброєю, яку також постачає Італія, це призведе до сильної реакції РФ, і ризик втручання НАТО виявиться в одному кроці", - заявив він.

Як повідомлялося, Віктор Орбан йде на вибори до Європарламенту з проросійськими гаслами. Зокрема, угорський політик оголосив, що потрібно не воювати з Росією, а шукати з нею миру.

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