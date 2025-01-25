Трамп може закінчити війну, розтрощивши економіку Росії – The Telegraph

США можуть скалічити російську економіку, якщо її президент продовжить жорстку риторику.

Новий раунд найефективніших санкцій, організований президентом США Дональдом Трампом, може розтрощити російську економіку, змусивши президента РФ Володимира Путіна до принизливого відступу.

Про це йдеться у статті видання The Telegraph.

Погрози Трампа новими санкціями

Трамп попередив Кремль, що його можуть очікувати "великі проблеми", якщо він не укладе угоду про припинення війни в Україні.

Згодом американський лідер подвоїв свою войовничу позицію щодо президента Росії. За словами Трампа, якщо угода про припинення війни не буде досягнута найближчим часом, у США "не буде іншого виходу, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що продається Росією Сполученим Штатам".

Автор статті зазначає, що заглушити ракети та бомби Москви на порозі Європи – це стало б яскравою демонстрацією відновленої могутності Вашингтона.

"Можливо, Трампу спочатку доведеться дещо вдосконалити свій план. За словами кількох скептиків, торгівля між США та Росією відносно мінімальна. Однак на чолі з президентом США новий раунд каральних і цілеспрямованих санкцій може завдати вирішального удару імперському хрестовому походу Кремля, розгромивши крихку російську економіку та змусивши Путіна припинити своє вторгнення", – йдеться у матеріалі.

Російська економіка крихка

Автор назвав міфом те, що поєднання величезних обсягів нафти й газу разом із воєнними резервами у розмірі 650 млрд дол. захистило російську економіку від зовнішніх потрясінь. Економіка справді виявилася стійкою, але усюди з’являються тріщини.

"Цей імідж стійкості є оманливим. Протягом останніх двох років російська економіка працювала, як марафонець на фіскальних стероїдах, а тепер ці стероїди зникають", – заявила співробітниця Євразійського центру Карнегі Росія у Берліні Олександра Прокопенко.

"Російська економіка обтяжена санкціями. Росія повинна платити найбільший долар за критично важливий імпорт і пропонувати знижки на свій експорт. Інфляція розповсюджена, і її центральний банк змушений був підвищити облікові ставки до 21 відсотка, тоді як рубль знову наближається до рекордно низького рівня", – заявив економіст Тімоті Еш.

За його словами, Росія втратила доступ до резервів центрального банку на суму 330 млрд дол. У російських компаній конфіскували нерухомі активи за кордоном на суму понад 400 млрд дол., а загальна вартість війни для РФ наближається до 1 трлн дол., що еквівалентно "піврічному ВВП Росії".

Москва не може вести війну і вічно фінансувати соціальні та інфраструктурні програми.

Росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму в 6,3% ВВП, що становить третину бюджетних витрат. Зважаючи на дедалі більшу неспроможність спроб утримати інфляцію на низькому рівні та стабільність рубля, Прокопенко вважає, що до 2026 року "фіскальні та соціальні виклики, які зараз виникають на горизонті, можуть повністю метастазувати у кризу".

ЄС так і не зміг забезпечити належне запровадження санкцій

Причиною гострих дискусій є те, скільки викликів для Росії, що зростають, пов’язані із санкціями Заходу. Але не можна заперечувати те, що обмеження можуть піти далі, не в останню чергу тому, що Європейський Союз неодноразово не зміг забезпечити належне впровадження чинних.

На думку автора статті, Європа була особливо слабка щодо російської енергетики – галузі, де Захід має можливість найбільше зашкодити Путіну.

Незважаючи на вихваляння президентки ЄС Урсули фон дер Ляєн у Давосі тим, що блок "суттєво зменшив" свою "залежність від російського викопного палива в рекордно короткі терміни", ідея про те, що Європа відмовилася від імпорту російської нафти та газу, як вона обіцяла, це ганебний брюссельський спін.

Так, за даними Європейської комісії, у третьому кварталі 2024 року майже п’ята частина газу, імпортованого до ЄС, надходила з Росії. Це на 3% більше, ніж за попередні три місяці. Окрім того, ЄС не зміг повністю придушити гігантський тіньовий танкерний флот Росії, який дозволив їй майже безкарно уникати санкцій і продовжувати експортувати нафту та газ по всьому світу.

Економіст американського дослідницького центру Інституту Брукінгса Робін Брукс наголосив на важливості запроваджених 10 січня санкцій щодо 183 кораблів тіньового флоту, які контролюються Росією. За словами експерта, цей крок став "сильним ударом по тіньовому флоту – ці нафтові танкери є "ахіллесовою п’ятою" Путіна".

Водночас Брукс акцентував, що це була робота американо-британської коаліції, натомість "ЄС мовчав і нічого не робив, навіть незважаючи на те, що тіньовий флот особливо великий у балтійських портах Росії".

Захід може вичерпати військову машину Путіна

У публікації зазначається, що подвоївши зусилля задля скорочення доходів, які Росія отримує від імпорту нафти та газу, Захід може вичерпати військову машину Путіна. Однак він повинен охоплювати всі кути Уповноважений президента України з питань санкцій Владислав Власюк заявив The Independent, що Вашингтон має взятися за так званих учасників тіньового флоту – страхові, крюїнгові та фінансово-розрахункові компанії. За словами Власюка, є можливість для санкцій щонайменше ще у 10 галузях.

Автор матеріалу вважає, що на узгодження умов будь-якої мирної угоди знадобляться місяці, якщо не роки. Але першим кроком у будь-якому конфлікті є припинення вогню.

"Новий раунд найефективніших санкцій, організований оновленим Трампом, може розтрощити економіку Росії, що скорочується, змусивши Путіна до принизливого відступу", – резюмується у статті.

До слова, водночас у статті Associated Press йдеться, що погрози з боку Трампа на адресу Росії новими санкціями не мають особливого сенсу, адже російський експорт до США зараз настільки малий, що його остаточне припинення не стане для Москви болючим ударом.

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