Трамп може запропонувати Зеленському переселити українців до Європи: Портников

Трамп може сказати Зеленському, що на Донбасі неможливо жити, порівнюючи його з сектором Гази

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським може звернути увагу на можливість переселення українців у сусідні країни, якщо Донбас залишиться в стані зруйнованості.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері "Еспресо".

"Наступного тижня Зеленський приїде до Трампа. Ми всі будемо говорити: "Яке щастя, Зеленський приїхав до Трампа, і Трамп з ним поговорив перед Путіним". І ось Трамп може сказати щось подібне Зеленському. Що нам робити, якщо він скаже: "Можливо, варто виїхати звідти, де все зруйновано. Чого вам там залишатися? Переселяйте людей до Польщі, Угорщини та Чехії?", - сказав він.

Віталій Портников зазначив, що Трамп часто порівнює Україну з сектором Гази, стверджуючи, що "Газа повністю зруйнована і ці місця непридатні для життя". Однак, Портников вказав, що це не відповідає дійсності.

Журналіст зауважив, що якщо під час зустрічі з Зеленським Трамп скаже, що Донбас зруйнований і українцям краще виїхати до інших країн, це стане проблемним. Він підкреслив, що такі заяви можуть допомогти пропаганді ХАМАСу, оскільки Трамп, говорячи про руйнування в Газі, фактично підтримує їхню точку зору, що там жити неможливо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Проте Трамп уточнив, що не збирається до України найближчим часом.

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