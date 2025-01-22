Волкер пояснив, чи допоможе дзвінок Трампа до Путіна зупинити війну в Україні

Курт Волкер розповів про декілька важелів для тиску на Росію.

Україна покладає великі надії на адміністрацію президента США Дональда Трампа для припинення війни з Росією. Однак колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Росія не погодиться на мир у найближчому майбутньому.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Politico.

За словами Волкера, оптимізм української сторони зрозумілий, але на практиці Володимир Путін, ймовірно, відмовиться припиняти бойові дії.

Волкер зазначив, що 2024 рік був періодом політичної невизначеності через вибори в США, але 2025 рік може стати роком рішучих дій.

За його словами, адміністрація Трампа спробує знайти способи переконати Кремль зупинити війну, і, швидше за все, це включатиме дзвінок від Трампа до Путіна.

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"Я думаю, що Трамп зателефонує Путіну і скаже йому припинити війну. Я думаю, Путін не погодиться і я думаю, що команда Трампа зрозуміє, що вони повинні продемонструвати силу, проявити більше рішучості та викласти все це на стіл", – заявив він.

Експерт вважає, що для тиску на Росію США можуть посилити санкції, суттєве збільшення експорту американських енергоносіїв для скорочення військового бюджету Кремля, а також продовжити військову підтримку України.

Волкер також запропонував використати заморожені російські активи в Європі на суму 300 мільярдів євро, щоб закупити американське оборонне обладнання для української армії.

Волкер вважає, що такі кроки можуть станути для Путіна сигналом, що подальша агресія не принесе Росії жодних переваг. За його словами, Путін зрозуміє, що “краще не буде”, і це може змусити Кремль змінити свою політику.

Нагадаємо, на думку радника ОПУ Михайла Подоляка, коли новообраний президент США Дональд Трамп поговорить з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, він усвідомить, що з РФ немає сенсу домовлятися про щось. Тому що це примітивно.

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