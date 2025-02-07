Трамп може завдати нищівного удару по РФ та Китаю: одне рішення вплине на війну в Україні

У Трампа є достатньо інтересів, щоб визволити Україну від Росії.

Київ протягом місяців наголошував, що його багаті поклади всього – від титану до графіту – можуть допомогти Дональду Трампу перемогти Китай у глобальній гонитві за ресурси.

Про це пише видання The Hill.

Україна заманює президента Трампа своїми багатствами корисних копалин і той, найімовірніше, вважатиме, що країну варто рятувати через них.

"США і Європа отримають українські корисні копалини, якщо зусилля Трампа увінчаються успіхом. Якщо ні, то Вашингтон і Брюссель отримують тільки їх частину", - пише видання.

Нагадаємо:

3 лютого Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти рідкісноземельні метали з України на американську допомогу. Зеленський відповів на це, що Україна готова видобувати рідкісноземельні метали разом із партнерами, й нагадав, що інвестиції США, загалом, у корисні копалини України є окремим пунктом плану перемоги. Йшлося про цінні природні ресурси вартістю трильйони доларів США. Втім, які саме родовища найбільше цікавлять Білий дім і про що може йтися в угоді між США та Україною Трамп не уточнив.

Пропозицію Трампа надавати допомогу Україні в обмін на її рідкісноземельні метали засудив канцлер ФРН Олаф Шольц. За його словами, використовувати ресурси країни для фінансування підтримки її оборони "дуже егоїстично". Шольц зазначив, що, з огляду на величезні руйнування в Україні, цінні ресурси потрібно використовувати для фінансування відновлення країни після війни.

Україна має найбільшу мінерально-ресурсну базу із всіх країн Європи. Із 118 елементів періодичної системи в українських родовищах наявні 92 основних.

"Радіо Свобода" пише, що серед ресурсів, про доступ до яких Дональд Трамп хоче домовлятися з Україною – рідкісноземельні метали.

Це група із 17 хімічних елементів із унікальними фізико-хімічними властивостями, які нині широко використовують у сучасних технологіях та промисловості, від електроніки до оборонної сфери та космічної галузі.

Нині велику частину світового видобутку рідкісноземельних металів здійснює Китай.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов вважає, що потенційна угода України зі США про зброю і допомогу в обмін на рідкісні метали була б найкращим рішенням для Києва.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, чому ресурси України важливі для Заходу.

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