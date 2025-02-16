Трамп може зустрітися з Путіним вже у лютому – Newsweek

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, проведе зустріч із Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця.

Про це повідомляє Newsweek.

Офіційні представники США та Росії зустрінуться наступного тижня, щоб узгодити деталі переговорів.

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушають 16 лютого до Саудівської Аравії для переговорів щодо війни в Україні.

Українська урядова делегація також розпочала робочий візит до Саудівської Аравії.