Трамп може зустрітися з Путіним вже у лютому – Newsweek

Офіційні представники США та Росії зустрінуться наступного тижня, щоб узгодити деталі переговорів.
Президент США Дональд Трамп, ймовірно, проведе зустріч із Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця.
Про це повідомляє Newsweek.
Офіційні представники США та Росії зустрінуться наступного тижня, щоб узгодити деталі переговорів.
Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушають 16 лютого до Саудівської Аравії для переговорів щодо війни в Україні.
Українська урядова делегація також розпочала робочий візит до Саудівської Аравії.
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