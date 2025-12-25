- Дата публікації
Трамп на Різдво згадав про Україну, Росію та Китай
Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу зауважив, що, попри святкову атмосферу, змушений зосереджуватися на ключових міжнародних темах, зокрема тих, що стосуються України, Росії та Китаю.
Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що йому необхідно повернутися до питань, пов’язаних з Україною, Росією та Китаєм.
Про це інформує Білий дім.
Зокрема, увечері 24 грудня у ЗМІ оприлюднили розклад Трампа на день. Згідно з ним, ранок президент США присвятив грі в гольф, а ввечері спілкувався телефоном з дітьми, обговорюючи подорож Санта-Клауса.
Під час однієї з таких розмов Трамп у жартівливому тоні зазначив, що міг би спілкуватися значно довше, однак змушений повертатися до інших справ.
«Можна було б так говорити весь день. Нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Нам потрібно повернутися до інших справ, але можна було б займатися цим весь день», — сказав Трамп.
Крім того, президент США озвучив ще кілька заяв. Зокрема, він наголосив, що влада хоче переконатися, аби Санту «не підмінили» і щоб у країну не намагався потрапити «якийсь поганий Санта».
Також Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібно більше людей з високим IQ.
Окремо він згадав і про економічні показники, повідомивши, що ВВП напередодні зріс до 4,3%, що на два відсоткові пункти перевищило очікування. За його словами, це стало несподіванкою для багатьох і є результатом запроваджених тарифів.
Раніше повідомлялося, що ситуація для України ускладнюється через внутрішні суперечки в Євросоюзі та дипломатичні маневри адміністрації президента США Дональда Трампа.
Ми раніше інформували, що колишній співробітник Держдепартаменту США Девід Тафурі назвав вимогу Дональда Трампа провести вибори в Україні під час війни лицемірством.