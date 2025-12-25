Трамп на Різдво згадав про Україну, Росію та Китай

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що йому необхідно повернутися до питань, пов’язаних з Україною, Росією та Китаєм.

Про це інформує Білий дім.

Зокрема, увечері 24 грудня у ЗМІ оприлюднили розклад Трампа на день. Згідно з ним, ранок президент США присвятив грі в гольф, а ввечері спілкувався телефоном з дітьми, обговорюючи подорож Санта-Клауса.

Під час однієї з таких розмов Трамп у жартівливому тоні зазначив, що міг би спілкуватися значно довше, однак змушений повертатися до інших справ.

«Можна було б так говорити весь день. Нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Нам потрібно повернутися до інших справ, але можна було б займатися цим весь день», — сказав Трамп.

Крім того, президент США озвучив ще кілька заяв. Зокрема, він наголосив, що влада хоче переконатися, аби Санту «не підмінили» і щоб у країну не намагався потрапити «якийсь поганий Санта».

Також Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібно більше людей з високим IQ.

Окремо він згадав і про економічні показники, повідомивши, що ВВП напередодні зріс до 4,3%, що на два відсоткові пункти перевищило очікування. За його словами, це стало несподіванкою для багатьох і є результатом запроваджених тарифів.

Раніше повідомлялося, що ситуація для України ускладнюється через внутрішні суперечки в Євросоюзі та дипломатичні маневри адміністрації президента США Дональда Трампа.

Ми раніше інформували, що колишній співробітник Держдепартаменту США Девід Тафурі назвав вимогу Дональда Трампа провести вибори в Україні під час війни лицемірством.