Зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на зустрічі із Володимиром Зеленським скаржився, що не отримав Нобелівську премію миру і переконував українського лідера погодитися на вимоги Путіна.

Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Під час напруженої зустрічі в Білому домі в п’ятницю Трамп відкинув карти лінії фронту та закликав Київ поступитися Росії всім Донбасом для укладення угоди, повідомляють джерела видання, знайомі з розмовою.

«Він сказав, що Путін знищить вас, якщо ви зараз не погодитесь», — сказав один із людей. «У Зеленського були карти та все таке, і він пояснював йому це, але той не хотів нічого слухати».

«Це було щось на кшталт: „Ні, хлопці, ви ніяк не зможете повернути жодної території… Ми нічого не можемо зробити, щоб вас врятувати. Ви повинні спробувати дати дипломатії ще один шанс“, — переказав співрозмовник видання позицію президента США.

Європейський дипломат, якого поінформували про зустріч у Білому домі, назвав її безладом і сказав, що Трамп також «безперервно скаржився» на те, що не отримав Нобелівську премію миру.

Європейський чиновник заявив, що п’ятнична зустріч у Білому домі не була такою катастрофічною, як сумнозвісна публічна перепалка в Овальному кабінеті на початку цього року, але Зеленський, який пізніше провів телефонну розмову з групою європейських лідерів, пішов розчарованим.

Людина, проінформована про зустріч, сказала, що залишається незрозумілим, що саме вплинуло на Трампа, який раніше кілька тижнів висловлював розчарування Путіним, а потім знову фактично підтримав позицію РФ.

За словами європейського дипломата, загальне враження було таке, що Путін знав, що робить, і достукався до Трампа — іншими словами, телефонна розмова мала велике значення.

Те, що Трамп зосереджується більше на угоді, ніж на деталях, часом викликає розчарування у всіх сторін, і президент США висловлював роздратування як Києвом, так і Москвою протягом усієї своєї спроби зупинити війну.

Нагадаємо, що за інформацією The Financial Times, Трамп з лайкою вимагав від Зеленського здати Донеччину, погрожуючи «знищенням».

В Reuters дізналися, що під час перемовин Трамп розмірковував над варіантом «гарантій безпеки» для обох сторін, що, за словами джерел, викликало здивування української делегації.