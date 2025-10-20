ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
649
Час на прочитання
2 хв

Трамп на зустрічі із Зеленським скаржився, що не отримав Нобелівську премію миру — WP

За інформацією WP, Трамп відкинув карти фронту і закликав Зеленського прийняті вимоги Росії.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі

Зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на зустрічі із Володимиром Зеленським скаржився, що не отримав Нобелівську премію миру і переконував українського лідера погодитися на вимоги Путіна.

Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Під час напруженої зустрічі в Білому домі в п’ятницю Трамп відкинув карти лінії фронту та закликав Київ поступитися Росії всім Донбасом для укладення угоди, повідомляють джерела видання, знайомі з розмовою.

«Він сказав, що Путін знищить вас, якщо ви зараз не погодитесь», — сказав один із людей. «У Зеленського були карти та все таке, і він пояснював йому це, але той не хотів нічого слухати».

«Це було щось на кшталт: „Ні, хлопці, ви ніяк не зможете повернути жодної території… Ми нічого не можемо зробити, щоб вас врятувати. Ви повинні спробувати дати дипломатії ще один шанс“, — переказав співрозмовник видання позицію президента США.

Європейський дипломат, якого поінформували про зустріч у Білому домі, назвав її безладом і сказав, що Трамп також «безперервно скаржився» на те, що не отримав Нобелівську премію миру.

Європейський чиновник заявив, що п’ятнична зустріч у Білому домі не була такою катастрофічною, як сумнозвісна публічна перепалка в Овальному кабінеті на початку цього року, але Зеленський, який пізніше провів телефонну розмову з групою європейських лідерів, пішов розчарованим.

Людина, проінформована про зустріч, сказала, що залишається незрозумілим, що саме вплинуло на Трампа, який раніше кілька тижнів висловлював розчарування Путіним, а потім знову фактично підтримав позицію РФ.

За словами європейського дипломата, загальне враження було таке, що Путін знав, що робить, і достукався до Трампа — іншими словами, телефонна розмова мала велике значення.

Те, що Трамп зосереджується більше на угоді, ніж на деталях, часом викликає розчарування у всіх сторін, і президент США висловлював роздратування як Києвом, так і Москвою протягом усієї своєї спроби зупинити війну.

Нагадаємо, що за інформацією The Financial Times, Трамп з лайкою вимагав від Зеленського здати Донеччину, погрожуючи «знищенням».

В Reuters дізналися, що під час перемовин Трамп розмірковував над варіантом «гарантій безпеки» для обох сторін, що, за словами джерел, викликало здивування української делегації.

Дата публікації
Кількість переглядів
649
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie