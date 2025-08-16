Трамп наблизив нас, як ніколи раніше, до завершення війни: Стармер про саміт на Алясці

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер щойно опублікував заяву щодо саміту Трампа і Путіна. Він вважає, що Дональд Трамп наблизив світ, як ніколи раніше, до завершення війни.

Про це повідомляє Sky News.

«Зусилля президента Трампа наблизили нас як ніколи раніше до закінчення незаконної війни Росії в Україні», — почав він, додавши: «Його лідерство у прагненні покласти край вбивствам заслуговує на похвалу».

Стармер зазначив, що наступним кроком мають бути подальші переговори за участю Володимира Зеленського, оскільки «шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього».

Британський прем’єр додав, що гарантії безпеки, надані Європою та США Україні, будуть мати вирішальне значення для «стримування Путіна» в майбутньому, і що країни «продовжуватимуть закручувати гайки на його військовій машині ще більш жорсткими санкціями», доки він «не припинить своє варварське вторгнення».

Раніше Кір Стармер зробив заяву про відправлення миротворців до України.