Трамп та Путін / © Associated Press

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Поблажливе ставлення Дональда Трампа до агресивної політики Росії стало психологічним імпульсом для Кремля. Це суттєво вплинуло на впевненість Володимира Путіна у власній перемозі над Україною.

Про це повідомив колишній заступник начальника штабу Верховного командування Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, французький генерал-майор у відставці Мішель Яковлефф в інтерв’ю «Укрінформу».

«З моменту його [Трампа] обрання повністю змінилася психологічна ситуація в Москві. Іншими словами, саме тоді Путін сказав собі: „Все гаразд, я точно можу перемогти“», — зауважив Яковлефф.

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Він наголосив, що зараз війна перебуває у фазі виснаження, яка триває ще з літа 2023 року після невдалого українського контрнаступу. Росіяни чинять тиск на фронті, однак це не означає, що вони мають стратегічну перевагу.

«Вони тиснуть на Україну, а Україна чинить опір, і це може тривати довго. Обидві сторони виснажені, і росіяни, я думаю, виснажені більше, ніж вони усвідомлюють», — додав генерал.

За словами Яковлеффа, саме психологічна впевненість, підживлена політикою Трампа на посаді президента США, дала Путіну хибне уявлення про силу та перевагу Росії. Цей надмірний оптимізм створює ілюзію перемоги, попри фактичне виснаження військових і ресурсів.

Генерал закликав до більшої об’єктивності в оцінці реального стану справ на фронті та підкреслив, що недооцінка власного виснаження з боку РФ може мати критичні наслідки у подальшій динаміці війни.

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Нагадаємо, навіть попри те, що Україна та європейські союзники змогли переконати Дональда Трампа в нещирості Путіна, жодних рішучих дій з його боку не послідувало — ситуація виглядає парадоксальною.

Також президент США Дональд Трамп не підтримає прохання лідерів країн Європи щодо посилення санкції проти агресорки Росії. Мовляв, для цього ще не настав час.