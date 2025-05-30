Трамп "надзвичайно розчарований" діями Путіна: США заявили про вплив на переговори

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп "надзвичайно розчарований" діями російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

Зокрема, розчарований очільник Білого дому тим, що доки тривають переговори про мир, Росія вбиває цивільних людей в Україні. За її словами, дії “фюрера” вплинуть на рішення Вашингтона щодо ведення переговорів з Москвою.

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"Це судження, яке винесуть лідери цієї країни, лідерами, відверто кажучи, вільного світу, про те, чи можливо вести переговори, чи ні. Я думаю, що в такому випадку нам доведеться ухвалювати рішення щохвилини", – наголосила американська посадовиця.

На запитання про те, чи відправить Вашингтон представника на наступні переговори між Україною та Росією, Брюс відповіла, що “не має такої інформації”. Втім, вона висловила сподівання на зустріч у Стамбулі.

Нагадаємо, The Telegraph пише про те, що участь Дональда Трампа у вирішенні питання війни лише погіршила ситуацію. Зокрема, через його нездатність підтримувати послідовну лінію щодо диктатора Володимира Путіна. В одну хвилину він хвалить "фюрера" як "розумного хлопця", з яким можна вести бізнес. В наступну — лається на Путіна за те, що він "абсолютно божевільний", бо продовжує ракетні та безпілотні атаки.

Тим часом Politico писало, мовляв, Трамп втрачає терпіння щодо Путіна. Президент США розчарований байдужістю диктатора РФ до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання, і досі не ухвалив рішення щодо зміни своєї політики.

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Дата публікації 19:46, 28.05.25 Кількість переглядів 154 Замість Taurus — українські ракети?! Про що в Німеччині домовились Зеленський та Мерц