Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни після заяви Медвєдєва: що відомо

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що у відповідь на «ядерні погрози» Дмитра Медведєва віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів.

Про це він заявив у мережі X.

За його словами, такі «провокаційні заяви» з боку заступника голови Ради безпеки РФ вимагають запобіжних заходів.

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«У зв’язку із вкрай провокаційними заявами колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки РФ, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах — про всяк випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви будуть чимось більшим, ніж просто балачки. Слова дуже важливі та часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, це не буде один із таких випадків», — зазначив Трамп.

© Скріншот

Нагадаємо, Дмитро Медведєв відповів на заяви Дональда Трампа, який попередив його про «небезпечну територію». Російський політик натомість назвав реакцію США ознакою правоти Кремля.

Раніше президент США Дональд Трамп різко відповів на погрози Медведєва щодо можливої війни з Вашингтоном. У заяві він назвав російського політика «невдалим колишнім президентом», який «має стежити за своїми словами».

Окрім цього, експрезидент і «гавкучий пес російського режиму» Дмитро Медведєв — зручний співрозмовник для Дональда Трампа з його теперішнім ставленням до Росії.

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