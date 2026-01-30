Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп особисто наказав команді доповнити його публічний графік навіть найдрібнішими деталями, щоб спростувати чутки про втрату витривалості. Очільник Білого дому розлючений через аналіз медіа, який показав падіння його активності на 39%.

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

Наприкінці минулого року публічний графік Трампа почав наповнюватися загальними формулюваннями щодо церемоній підписання документів, політичних консультацій і зустрічей з представниками бізнесу, які здебільшого відбувалися без доступу для публіки.

Як зазначають джерела, ці зміни в розкладі, який щовечора надсилають медіа, були свідомим кроком. Сам Трамп наполіг на тому, щоб його графік мав більш насичений і детальний вигляд.

Попри те, що президент майже щодня з’являється перед камерами — іноді на кілька годин поспіль, — 79-річного Трампа почало дратувати уявлення, сформоване на основі аналізу його публічних графіків, нібито тепер він працює менш інтенсивно, ніж у перші чотири роки президентства. На переконання американського лідера, це лише підживлювало розмови про стан здоров’я та витривалість.

Після цього команда президента почала додавати до щоденного графіка, який публікують онлайн і надсилають журналістам, інформацію і про приватні зустрічі. Помічники пояснювали, що таким чином намагаються точніше показати реальний рівень завантаженості президента. До переліку також почали включати зустрічі та інтерв’ю, які раніше зазвичай не афішувалися.

Окремі пункти, зокрема Policy Time (робота над політичними питаннями) або Signing Time (час для підписання доккументів) в Овальному кабінеті, залишаються максимально узагальненими. Водночас Трамп, який неодноразово заявляв, що ніколи не використовуватиме автоперо, регулярно має перед собою великі пакети документів, підготовлених до підписання.

Трамп не хоче здаватися повільним через вік: до чого тут стаття NYT

За даними кількох джерел CNN, саме президент США став ініціатором розширення публічного розкладу. Він давно не хоче створювати враження, що уповільнює темп роботи через вік, і тому особисто попросив фіксувати більше подій у графіку.

Особливо Трампа розлютила публікація The New York Times у листопаді, де припускалося, що вікові зміни впливають на його працездатність. Аналіз видання показав: кількість офіційних публічних заходів Трампа скоротилася на 39% порівняно з 2017 роком, події почалися в середньому пізніше, а внутрішніх поїздок стало менше.

За словами співрозмовників, очільник Білого дому хотів донести просту думку: навіть якщо це не завжди видно з публічного графіка, він продовжує працювати протягом усього дня і регулярно проводить зустрічі. У зв’язку з цим до розкладу почали вносити і ті заходи, які раніше залишалися «за кадром», зокрема закриті зустрічі з членами уряду, керівниками компаній і зовнішніми гостями.

Подробиці про робочий графік Трампа

Коментуючи зміни, Білий дім передав журналістам тижневу добірку приватного графіка президента — від 5 до 9 січня — з детальним описом зустрічей і телефонних дзвінків, що тривали від ранку до пізнього вечора.

Загалом у цьому календарі було зафіксовано 61 телефонний дзвінок, 67 зустрічей і кілька додаткових заходів. Хоча імена співрозмовників не розкривалися, серед них були іноземні лідери, очільники корпорацій, медійні персони, законодавці, члени адміністрації та родичі.

Найраніший робочий день Трампа починався о 7:15 з дзвінків членам родини, «зовнішньому стейкхолдеру» та главі держави. В інші дні робота стартувала ближче до 11:00. Більшість днів, згідно з розкладами, завершувалася після 19:00.

Трамп болісно реагує на натяки про уповільнення

Хоча деякі його союзники переконані, що президентові не потрібно публічно доводити власну працездатність, сам Трамп болісно реагує на натяки про уповільнення. Він неодноразово давав інтерв’ю щодо стану здоров’я і регулярно порівнює свою енергійність із попередником Джо Байденом, якого називає «найгіршим, що будь-коли траплялося зі старшими людьми».

У середині серпня 2025 року американський лідер розгнівався під час відльоту з Аляски, переглядаючи сюжет FOX News про його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Коли журналіст заявив, що Трамп мав такий вигляд, ніби його «переїхали катком», президент США, за словами джерел, вибухнув і погрожував домогтися звільнення репортера.

Трамп нарікав, що навіть на тлі перспектив мирної угоди йому доводиться зіштовхуватися з подібним висвітленням. Водночас угоди щодо припинення війни в Україні так і не було досягнуто.

До слова, у грудні 2025 року у Білому домі пояснили появу синців на руці Трампа щоденним вживанням аспірину та надмірною кількістю рукостискань. Прессекретарка Керолайн Левітт зазначила, що Овальний кабінет нагадує «Центральний вокзал» через постійний потік відвідувачів, а приймання ліків у поважному віці робить шкіру президента вразливішою до мікротравм.

На початку січня 2026 року Трамп заявив про своє «чудове» здоров’я та високу енергію, яку він пояснює «гарною генетикою». Президент розповів, що працює в Овальному кабінеті від 10:00 до 20:00, а о другій ночі часто розсилає повідомлення помічникам та гостям ефірів Fox News. Попри поради лікарів, Трамп щодня вживає дозу аспірину, що вчетверо перевищує норму, не відмовляє собі у McDonald’s та ігнорує спорт, окрім гри в гольф.