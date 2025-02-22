Трамп накинувся зі звинуваченнями на Макрона і Стармера: що його обурило

За словами Трампа, політики "нічого не зробили" для припинення війни.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп накинувся зі звинуваченнями на французького колегу Еммануеля Макрона та прем'єр-міністр Великої Британії Кіра Стармера.

Про своє обурення очільник Білого дому висловився інтерв'ю Fox Radio, повідомляє Sky News.

За його словами, Макрон і Стармер "нічого не зробили" для припинення війни в Україні. Трамп заявив, що Макрон був "хорошим другом", а Стармер - "хорошим хлопцем".

Крім того, американський президент наголосив, що Росія сіла за стіл переговорів лише "через мене".

Зауважимо, що президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мають відвідати Трампа у Вашингтоні наступного тижня.

Нагадаємо, в Євросоюзі зробили заяву після нападок президента США Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського. Зокрема, Євросоюз виступає за відновлення територіальної цілісності України.

Читайте також: