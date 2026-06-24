Трамп накинувся на Сенат і назвав законодавців "невдахами": яке рішення щодо війни розізлило президента

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп накинувся з обуренням на Сенат через ухвалення законопроєкт, який закликає припинити війну в Ірані. Голосування він назвав «безглуздим» та «невчасним».

Про це американський лідер написав у Truth Social.

Він заявив, що «майже дотиснув» Тегеран, який був «готовий здатися, готовий дати нам практично все, і вперше за десятиліття з повною повагою ставиться до США та їхнього президента». Втім, наголосив Трамп, його ж Сенат все зіпсував, а сенатори «ускладнили» його роботу і «підтримали ворога».

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«Сенат США вирішує провести невчасне і безглузде голосування за Закон про воєнні повноваження, повідомляючи головному спонсору терору у світі, що Штатам не подобається те, що я з ним роблю, і я повинен зупинитися. Ці сенатори лише ускладнили мою роботу, але я її виконаю, так чи інакше, бо я завжди її виконаю!», — заявив очільник Білого дому.

За словами Трампа, за закон голосували чотири «невдахи-республіканці» разом з «тупократами». Він продовжив, що хоч йому й заважають, але він «доведе справу до кінця».

Допис Трампа у Truth Social.

Голосування Сенату — що відомо

Американський Сенат ухвалив резолюцію про виведення військ з Близького Сходу. Однак цей закон, прийнятий верхньою палатою законодавчого органу, не є юридично обов’язковим для президента.

За ухвалення резолюції проголосували 50 сенаторів, тоді як 48 виступили проти. При цьому четверо сенаторів-республіканців проголосували разом з демократами, один демократ — разом з республіканцями.

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Хоча резолюція значною мірою символічна. Втім, вона відображає занепокоєння республіканців як у Палаті представників, так і в Сенаті щодо війни.

Війна в Ірані — останні новини

США та Іран провели продуктивні переговори у Швейцарії щодо всіх пунктів попереднього меморандуму, підписаного 17 червня. Серед ключових тем зустрічі — ядерна програма Iran, припинення вогню в Lebanon та питання безпеки проходу суден через Strait of Hormuz.

CNN з посиланням на джерела в оборонному секторі США повідомило, що війна проти Ірану коштувала Америці близько 40 млрд дол. Значна частина витрат Пентагону припала на масштабне перекидання військової техніки до Близького Сходу, удари високоточною зброєю, роботу систем протиповітряної оборони тощо.

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