Трамп налаштований завершити війну в Україні: на що чекати від зустрічі з Зеленським

Трамп натхнений успіхом на Близькому Сході. В Білому домі очікують прориву щодо України перед зустріччю з Зеленським.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп налаштований вкрай оптимістично щодо можливості врегулювання війни в Україні. Натхнення для цього Трамп отримав після успішного сприяння обміну заручниками на Близькому Сході.

Про це повідомляє видання Politico.

У Білому домі зазначили, що Трамп давно прагнув закінчити війну між Росією та Україною, а останні події на Близькому Сході лише посилили його рішучість.

Що обговорюватимуть Зеленський і Трамп

Ключова зустріч президентів України та США запланована на 17 жовтня. Посолка України у США Ольга Стефанішина розкрила журналістам основні пункти порядку денного. Київ має намір обговорити:

  • Прохання про постачання далекобійних ракет Tomahawk та іншого необхідного озброєння.

  • Посилення української протиповітряної оборони.

  • Енергетичну стійкість напередодні зими.

  • Розширення співпраці у сфері виробництва дронів.

Новий формат взаємодії: команди вже працюють

Стефанішина наголосила, що зустріч лідерів відбувається на тлі безпрецедентної активізації двосторонніх переговорів між командами США та України.

«У нас є кілька українських делегацій, які працюють над тим, щоб максимально збільшити вплив зустрічі лідерів цієї п’ятниці. Це абсолютно новий формат взаємодії: військові групи працюють уже два тижні, прем’єр-міністерка взаємодіє з фінансовими партнерами для координації зусиль, делегації з економіки та енергетики зосереджені на пом’якшенні наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру України через мобілізацію участі США в закупівлях газу», — розповіла Стефанішина.

Мета цих двосторонніх перемовин — максимально збільшити вплив і результативність зустрічі президентів.

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня.

Тим часом Axios, посилаючись на два джерела, знайомі з планами зустрічі, заявило що лідери обговорять, яку зброю треба постачати Україні, зокрема можливості відправлення Україні далекобійних ракет Tomahawk.

У Росії спочатку погрожували через ймовірне передавання Україні ракет Tomahawk, а тепер заявляють, мовляв, треба дочекатися на результати зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.

