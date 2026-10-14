"Трамп нападе на Путіна": Зеленський назвав найкращу гарантію безпеки

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів прямі та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, які унеможливлять повторний напад Росії. Такі домовленості, на його думку, мають бути закріплені на юридичному рівні та проголосовані в Конгресі США.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю американському National Public Radio (NPR).

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Відповідаючи на запитання про те, що для нього означає перемога у війні, Зеленський наголосив, що головним результатом має стати гарантія того, що Росія не зможе знову розпочати агресію проти України.

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«Насамперед — це відсутність будь-якого шансу на повторення війни. Це перше», — заявив президент, додавши, що припинення вогню є важливим кроком, але саме по собі не гарантує тривалого миру.

Зеленський зазначив, що майбутнє України пов’язане з європейською інтеграцією та членством у Європейському Союзі. Він назвав цей курс вибором українського суспільства та одним із чинників майбутньої безпеки держави.

Водночас президент наголосив, що Україні потрібні не лише політичні домовленості про європейське майбутнє, а й конкретні військові гарантії.

За його словами, найкращим варіантом для забезпечення довгострокової безпеки України було б членство в НАТО. Однак Київ також розраховує на сильні двосторонні домовленості зі США незалежно від того, чи стане Україна членом Альянсу.

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«Гарантії безпеки від Сполучених Штатів — прямий, хороший шлях. Це хороший шлях, але нам потрібно більше деталей», — сказав Зеленський.

Глава держави пояснив, що американські зобов’язання мають бути чіткими й передбачати конкретну реакцію Вашингтона в разі нового російського нападу.

«Якщо Путін нападе на Україну, Трамп нападе на Путіна. Крапка. Оце гарантія безпеки», — наголосив президент, описуючи бажаний принцип дії таких домовленостей.

Зеленський підкреслив, що Україна розраховує на міцне партнерство зі Сполученими Штатами та юридично оформлені гарантії, які матимуть обов’язкову силу.

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«Ми сподіваємося, що матимемо міцне партнерство і юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, проголосовані в Конгресі», — заявив він.

За словами президента, такі двосторонні домовленості важливі для обох країн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що однією з причин війни в Україні стали насмішки колишнього американського президента Джо Байдена над Росією. Також він пояснив, чому уникає називати російського голову Володимира Путіна диктатором.

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