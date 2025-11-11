Трамп наполягає на послабленні резолюції ООН щодо російської окупації — Kyiv Post

Дональд Трамп в ООН / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа наполягає на вилученні з проєкту резолюції ООН пунктів, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують окупацію Криму Росією.

Про це повідомляє Kyiv Post, посилаючись на джерела, знайомі з внутрішніми обговореннями в Організації Об’єднаних Націй.

Щорічна українська резолюція, що розглядається Третім комітетом Генасамблеї ООН, традиційно закріплює підтримку міжнародної спільноти прав людини на окупованих територіях України, зокрема в Криму та Севастополі.

У грудні минулого року документ було ухвалено 78 голосами “за”, серед яких були й Сполучені Штати.

Тепер, за інформацією джерел, Вашингтон домагається переформатування тексту — замість згадок про “окупацію”, “агресію” та “територіальну цілісність” пропонується ширша формула: “війна в Україні”.

Європейські дипломати побоюються, що така позиція послабить ключовий документ, який щороку демонстрував стійку підтримку України в ООН.

“Це черговий сигнал, що Вашингтон відходить від українських інтересів у критичний момент”, — сказав один із європейських дипломатів Kyiv Post.

“Якщо ці формулювання збережуться, це буде послання Москві: США більше не ведуть за собою коаліцію західних демократій”, — додав він.

Попереду вирішальне голосування

Третій комітет Генасамблеї, який займається питаннями прав людини, проведе голосування за документ у найближчі тижні.

Європейські дипломати вже розпочали неформальні консультації, намагаючись переконати США зберегти первинний текст.

Для України це питання має не лише символічне, а й юридичне значення — резолюція є базовим документом для майбутніх процесів притягнення Росії до відповідальності у міжнародних судах.

Звіт ООН підтверджує злочини Росії

Дискусія в ООН розгорнулася саме після публікації доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні, де йдеться про системні воєнні злочини РФ — убивства, насильницькі депортації, атаки дронами на цивільних.

“Це не випадкові епізоди, а частина державної політики з нищення української ідентичності”, — заявив голова комісії Ерік Месе, представляючи звіт.

Союзники стривожені

У дипломатичних колах кажуть, що цей крок адміністрації Трампа нагадує попередні спроби Вашингтона пом’якшити формулювання щодо Росії або відкласти допомогу Києву.

Офіційно американська сторона пояснює зміну підходу бажанням зробити документ “інклюзивнішим”, однак європейські партнери вбачають у цьому ознаки зменшення рішучості США.

“Питання не в словах, а в принципах. Якщо ООН перестане називати окупацію незаконною, це стане небезпечним прецедентом”, — підсумував один із європейських дипломатів.

