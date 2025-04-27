ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

Трамп наполіг на особистій зустрічі із Зеленським у Ватикані — радник

Президент США прагнув обговорити з українським лідером можливості завершення війни дипломатичним шляхом.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп особисто наполягав на переговорах із Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського у Ватикані.

Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц, передає The Telegraph.

За його словами, президент США прагнув обговорити з українським лідером можливості завершення війни дипломатичним шляхом.

“Трамп був налаштований провести особисту розмову із Зеленським і обговорити, як саме ми можемо завершити найбільшу сухопутну війну в Європі”, — сказав Волтц, коментуючи зустріч двох лідерів у базиліці Святого Петра.

Він також додав: “Президент Трамп хоче використовувати дипломатію для припинення війни, ведучи діалог із обома сторонами. Особливо важливо було бачити, як інші світові лідери спостерігали за тим, що відбувалося, а Трамп рухав процес уперед”.

Нагадаємо, останнім часом Трамп почав жорсткіше висловлюватися щодо Володимира Путіна, критикуючи російського президента за тривалі обстріли та натякаючи, що той затягує США у свої геополітичні амбіції, перешкоджаючи досягненню мирної угоди.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie