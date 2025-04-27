- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп наполіг на особистій зустрічі із Зеленським у Ватикані — радник
Президент США прагнув обговорити з українським лідером можливості завершення війни дипломатичним шляхом.
Президент США Дональд Трамп особисто наполягав на переговорах із Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського у Ватикані.
Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц, передає The Telegraph.
За його словами, президент США прагнув обговорити з українським лідером можливості завершення війни дипломатичним шляхом.
“Трамп був налаштований провести особисту розмову із Зеленським і обговорити, як саме ми можемо завершити найбільшу сухопутну війну в Європі”, — сказав Волтц, коментуючи зустріч двох лідерів у базиліці Святого Петра.
Він також додав: “Президент Трамп хоче використовувати дипломатію для припинення війни, ведучи діалог із обома сторонами. Особливо важливо було бачити, як інші світові лідери спостерігали за тим, що відбувалося, а Трамп рухав процес уперед”.
Нагадаємо, останнім часом Трамп почав жорсткіше висловлюватися щодо Володимира Путіна, критикуючи російського президента за тривалі обстріли та натякаючи, що той затягує США у свої геополітичні амбіції, перешкоджаючи досягненню мирної угоди.