Трамп наполіг на особистій зустрічі із Зеленським у Ватикані — радник

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп особисто наполягав на переговорах із Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського у Ватикані.

Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц, передає The Telegraph.

За його словами, президент США прагнув обговорити з українським лідером можливості завершення війни дипломатичним шляхом.

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“Трамп був налаштований провести особисту розмову із Зеленським і обговорити, як саме ми можемо завершити найбільшу сухопутну війну в Європі”, — сказав Волтц, коментуючи зустріч двох лідерів у базиліці Святого Петра.

Він також додав: “Президент Трамп хоче використовувати дипломатію для припинення війни, ведучи діалог із обома сторонами. Особливо важливо було бачити, як інші світові лідери спостерігали за тим, що відбувалося, а Трамп рухав процес уперед”.

Нагадаємо, останнім часом Трамп почав жорсткіше висловлюватися щодо Володимира Путіна, критикуючи російського президента за тривалі обстріли та натякаючи, що той затягує США у свої геополітичні амбіції, перешкоджаючи досягненню мирної угоди.