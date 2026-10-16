«Трамп нас підвів»: глава уряду Чехії розкритикував президента США

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш різко висловилися про дії американського лідера Дональда Трампа щодо «фюрера» Росії Володимира Путіна.

Про це він заявив перед початком другого дня саміту Європейської ради, повідомляє «Укрінформ».

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За словами Бабіша, дії Трампа у взаємодії з Володимиром Путіним фактично підвели Європу.

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«Трамп, роблячи ці справи з Путіним, фактично нас підвів». У такій ситуації Європа «повинна щось робити», — наголосив він.

Чеський прем’єр зауважує, що Європа прагне завершення війни. Однак, додав він, це не означає, що мир має бути досягнутий на умовах Росії.

«Ця війна погана. Ми зіткнулися із глухим кутом… Я думаю, що ми всі хочемо миру. Я не кажу, що мир означає прийняття якихось російських уявлень», — заявив політик.

Чеський прем’єр також розкритикував пасивність Європи і закликав лідерів запропонувати конкретні рішення. Серед іншого, він згадав переговори президента Франції Еммануеля Макрона з Дональдом Трампом щодо відключення американцями супутникової системи для України.

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Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн рознесла «перемирʼя» від президента США Дональда Трампа. З її слів, Брюссель підтримав цю ініціативу, але Москва миттєво зірвала всі домовленості.

Зауважимо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що від січня минулого року США не виділили Україні жодної копійки допомоги. З його слів, «зараз увесь основний фінансовий тягар забезпечення та оборони України лежить на країнах Європи».

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