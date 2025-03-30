Трамп натякає Путіну на санкції: як це використати Україні — пояснення експерта

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Нещодавня заява Дональда Трампа про можливість запровадження мит і вторинних санкцій на російську нафту, озвучена в інтерв’ю NBC, є радше сигналом для одного конкретного гравця – Володимира Путіна.

Таку думку висловив експерт Вадим Денисенко.

Що стоїть за цією заявою?

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Тиск ізсередини США. Американський виборець, зокрема ті, хто не входить до “твердого” електорату Трампа, не розуміє, чому він уникає критики Путіна. Соціологія свідчить, що близько 20–25% підтримують ідеї Трампа беззастережно, а решта – або не визначилися, або проти. Тож Трамп змушений реагувати. Намір стримати Путіна, але не ескалювати. Раніше Трамп уже говорив, що Росія тягне час, і зазначив, що ця тактика йому знайома. Його заява про санкції – це ще не жорстка відповідь, а попередження. Заява звужує поле для маневру. Після таких заяв як у Путіна, так і у Трампа менше простору для гнучкості. Якщо не змінити фокус уваги (на кшталт повідомлень про нібито удари по Ірану), конфлікт може загостритися.

Чому Путін поки не боїться санкцій?

Ефект від нових санкцій буде відчутний не раніше, ніж за 6–9 місяців.

У Кремлі вірять у провал України в літній кампанії.

Путін упевнений, що Трамп потребуватиме його для переговорів із Китаєм, тому санкції залишаться лише словами.

Що з цього має винести Україна?

Денисенко переконаний, що головне завдання України – нав’язати наратив: Путін маніпулює Трампом. Це, на його думку, – гра, в яку варто грати.

“Дулю тикати можна буде і пізніше”, — підсумовує експерт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що цього тижня проведе телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. При цьому він додав, що буде дуже розгніваним, якщо з вини Росії не буде досягнуто перемир’я.