Трамп натякнув на примирення з Маском: що заявив

Ілон Маск і Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп зробив натяк на ймовірне примирення з бізнесменом Ілоном Маском після публічного конфлікту, що стався між ними.

Про це свідчить допис очільника Білого дому у його соцмережі Truth Social.

Так, Трамп заявив, що хоче, аби Маск і всі підприємства у США процвітали, як ніколи раніше.

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«Усі заявляють, що я зруйную компанії Ілона, позбавивши його частини, якщо не всіх, великих субсидій, які він отримує від уряду США. Це не так! Я хочу, щоб Ілон і всі підприємства в нашій країні процвітали, більше того, процвітали як ніколи раніше», — йдеться у дописі американського лідера.

Він додав — що краще працюють ці підприємства, то краще для США.

«А це добре для всіх нас. Ми щодня встановлюємо рекорди, і я хочу, щоб так і залишалося!» — висловився Трамп.

Нагадаємо, конфлікт між Маском і Трампом виник після того, як бізнесмен розкритикував новий бюджетний закон президента США, назвавши його «огидною мерзотою».

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У відповідь Трамп назвав мільярдера «божевільним» і заявив про скасування субсидій та держзамовлень для його компаній.

Маск відповів, що Трамп йому зобов’язаний перемогою на виборах, анонсував створення нової політичної сили та пригрозив виведенням з експлуатації корабля Dragon, який використовує NASA.

Також бізнесмен звинуватив американського лідера у зв’язках з Джеффрі Епштейном, якого судили за торгівлю людьми, але згодом відкликав цю заяву.