Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
578
Час на прочитання
1 хв

Трамп натякнув на "цікаві часи": каже, що не можна виграти війну, не атакуючи

Як велика спортивна команда без атаки»: Трамп критикує Байдена за «заборону» Україні бити по Росії.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заінтригував новою заявою, розкритикувавши свого попередника Байдена за заборону бити американською зброєю углиб РФ.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не завдаючи ударів по країні-агресору. Це як велика спортивна команда з фантастичним захистом, якій не дозволяють грати в атаку. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Корумпований і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні боротися, а лише захищатися, захищатися. Як це спрацювало? У будь-якому випадку, цієї війни ніколи б не було, якби я був президентом — нульові шанси», — заявив Трамп.

Також президент США заінтригував, що «попереду цікаві часи».

Раніше The Guardian повідомило, що Трамп поки що вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною.

