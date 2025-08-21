- Дата публікації
- Політика
- 578
- 1 хв
Трамп натякнув на "цікаві часи": каже, що не можна виграти війну, не атакуючи
Як велика спортивна команда без атаки»: Трамп критикує Байдена за «заборону» Україні бити по Росії.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заінтригував новою заявою, розкритикувавши свого попередника Байдена за заборону бити американською зброєю углиб РФ.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не завдаючи ударів по країні-агресору. Це як велика спортивна команда з фантастичним захистом, якій не дозволяють грати в атаку. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Корумпований і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні боротися, а лише захищатися, захищатися. Як це спрацювало? У будь-якому випадку, цієї війни ніколи б не було, якби я був президентом — нульові шанси», — заявив Трамп.
Також президент США заінтригував, що «попереду цікаві часи».
Раніше The Guardian повідомило, що Трамп поки що вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною.