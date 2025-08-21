Трамп натякнув на "цікаві часи": каже, що не можна виграти війну, не атакуючи

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заінтригував новою заявою, розкритикувавши свого попередника Байдена за заборону бити американською зброєю углиб РФ.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не завдаючи ударів по країні-агресору. Це як велика спортивна команда з фантастичним захистом, якій не дозволяють грати в атаку. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Корумпований і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні боротися, а лише захищатися, захищатися. Як це спрацювало? У будь-якому випадку, цієї війни ніколи б не було, якби я був президентом — нульові шанси», — заявив Трамп.

Також президент США заінтригував, що «попереду цікаві часи».

Раніше The Guardian повідомило, що Трамп поки що вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною.