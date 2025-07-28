Трамп натякнув на зраду Путіна: "Що це все означає?"

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп визнав, що не довіряє російському лідеру Владіміру Путіну, хоча й уникає слова “брехня”. Він згадав, що кілька разів сторони наближалися до припинення вогню, але раптові атаки з боку Росії все зруйнували.

Слова президента США приводить видання The Guardian.

“Ну, я не хочу використовувати слово “брехня”, — сказав Трамп. — Але здавалося, скажімо, тричі, ми були близькі до припинення вогню, а можливо, й миру. І раптом ракети летять на Київ та інші місця. І я кажу: що це все означає? Ви знаєте, що таке траплялося вже забагато разів. Мені це не подобається”.

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Трамп повторив, що готовий ввести нові санкції та вторинні тарифи проти Росії, якщо не буде досягнуто мирної угоди. Водночас він підкреслив, що не хоче цього робити: “Я люблю російський народ, чудовий народ”.

Він також додав: “Він має укласти угоду. Занадто багато людей гине”.

На запитання про оголошений ним раніше 10-12-денний термін для “вирішення” ситуації, Трамп відповів, що може підтвердити точний час уже “сьогодні ввечері або завтра”. За його словами, затягувати немає сенсу: “Якщо ви знаєте, якою буде відповідь, то навіщо чекати?”

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований у російському лідері Володимирі Путіні та формує нову стратегію щодо Кремля. Він поставив Росії 50-денний дедлайн для досягнення мирної угоди — в іншому разі погрожує жорсткими санкціями. За словами Трампа, наразі немає жодних підстав, щоб він змінив свою позицію.

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