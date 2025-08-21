ТСН у соціальних мережах

Політика
1324
2 хв

Трамп натякнув, що повівся із Путіним, як Ніксон з Хрущовим

Американський президент опублікував у своїй соціальній мережі промовистий фотоколаж.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп натякнув на «жорстку розмову», яка нібито відбулася в нього з президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту на Алясці 15 серпня.

Американський лідер опублікував відповідний фотоколаж на своїй сторінці в Truth Social.

На першому знімку Дональд Трамп після завершення переговорів з Путіним тицяє пальцем у груди російському диктатору, щось йому пояснюючи.

На другому фото, зробленому в липні 1959 року в Москві, зображено тодішнього віцепрезидента США Річард Ніксон, який у схожій позі спілкується з радянським лідером Микитою Хрущовим.

Відомо, що на виставці у столиці Радянського Союзу, американський політик вступив у так звані «кухонні дебати» з Хрущовим. Ніксон тицьнув у нього пальцем і заявив: «Ми багаті, а ви — бідні! Ми їмо м’ясо, а ви — капусту».

За свідченням очевидців, Хрущов не знайшов, що відповісти Ніксону, й послав його під три чорти…

Про що говорив Дональд Трамп Путіну і якою була його відповідь, президент США не уточнив у коментарі до цього фотоколажу.

Нагадаємо, раніше фахівець із читання по губах розповів, про що говорили президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін на злітній смузі в Анкоридж перед початком переговорів щодо завершення війни в Україні. За його словами, перше слово Трампа було «Нарешті». Далі він сказав: «Ви дісталися, це чудово і я радий вас бачити».

Військовий експерт, полковник запасу СБУ та фахівець з військової контррозвідки Михайло Притула звернув увагу, що Путін одразу на початку перемовин з президентом США Дональдом Трампом на Алясці дозволив собі погрози, які прозвучали як виклик. «Трамп, дуже добре, що ти здоровий і ще живий», — сказав російський диктатор.

