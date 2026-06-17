Трамп натякнув, що у війні України і Росії “щось станеться”

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп наголосив на необхідності переговорів між українським та російським лідерами для завершення конфлікту.

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу за підсумками саміту G7.

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За словами американського очільника, Володимир Зеленський та Володимир Путін мають знайти спільну мову. Він розповів, що провів «дуже гарну розмову» з Путіним та «дуже, дуже хорошу розмову» з Володимиром Зеленським.

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«Обидва втрачають багато солдат, Росія втрачає більше, тому що вони наступальна сторона, а коли ти наступаєш у війні, ти втрачаєш більше, доволі просто», — зазначив Дональд Трамп.

На думку президента США, поточна ситуація спонукає обидві сторони до пошуку шляхів врегулювання, оскільки вони мають бажання змінити хід подій.

«Думаю, вони обидва хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це робити», — зазначив Дональд Трамп.

Також він додав, що, на його переконання, «щось станеться».

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Нагадаємо, раніше Трамп відмовився чітко відповідати на запитання щодо особистої відповідальності очільника Кремля Володимира Путіна за розв’язання війни проти України.

Також Україна обговорила з Дональдом Трампом ідею зустрічі з Володимиром Путіним у США. Формат вигадали спеціально так, щоб російському лідерові було дуже важко відмовитися.

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