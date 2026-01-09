Трамп натякнув за операцію проти наркокартелів у Мексиці

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив про перехід до нового етапу боротьби з наркокартелями — тепер на суші. За його словами, наркокартелі керують Мексикою.

Про американський лідер сказав у інтерв’ю Fox News.

Трамп анонсував дії проти наркокартелів на суші.

Реклама

«Ми перекрили 97% наркотиків, що надходять морським шляхом, і тепер починаємо діяти на суші щодо картелів», — сказав президент США.

«Картелі фактично керують Мексикою. Дуже сумно спостерігати, що сталося з цією країною, але картелі там господарюють і щороку вбивають у нашій країні 250 — 300 тисяч людей», — додав очільник Білого дому.

Погрози Трампа Мексиці

Нагадаємо, після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро Трамп натякнув на можливу інтервенцію до Мексики, заявивши, що країною керують наркокартелі, а не президентка Клаудія Шейнбаум. Трамп зазначив, що Шейнбаум відхиляє його пропозиції щодо військової допомоги, проте США «мусять щось робити» через сотні тисяч смертей від наркотиків. Попри рекордні вилучення фентанілу мексиканською владою, американський лідер вважає ситуацію критичною та розглядає картельні угруповання як головну загрозу, що потребує втручання.

Шейнбаум категорично відкинула можливість американської інтервенції, назвавши погрози Трампа «несерйозними». Вона наголосила, що Мексика є вільною та суверенною державою, де «править народ», а не зовнішні сили. Політикиня підтвердила готовність до співпраці у сфері безпеки, але виключила будь-яке підпорядкування Вашингтону.