Трамп натякнув на можливість своєї участі у виборах президента США в 2024 році

Трамп натякнув на можливість своєї участі у виборах президента США в 2024 році

"Обіцяю, що ви будете дуже щасливі", — сказав Трамп.

Експрезидент США Дональд Трамп знову натякнув на можливість своєї участі у виборах глави Білого дому в 2024 році.

Про це інформує Newsmax TV.

"Я, напевно, не стану коментувати це питання, але обіцяю, що ви будете дуже щасливі. Я думаю, що ви і багато інших людей, які люблять нашу країну, будуть дуже щасливі", — сказав Трамп, пообіцявши, що його рішення ощасливить патріотів США.

Так він відповів на питання про те, коли має намір пред'явити рішення про свою можливу участь у наступних виборах глави держави.

Також Трамп працює над "важливим проєктом", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Так він і сам не проти посміятися. Яким світ запам'ятає Дональда Трампа, скільки тривало його рекордне рукостискання з президентом Франції і деталі зовнішності політика стали предметом обговорень в інтернеті.

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