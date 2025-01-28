Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: що це означає для України

Експерти побачили ознаку, що Трамп усвідомлює масштаб конфлікту та не залишить Україну чи НАТО в своїх майбутніх переговорах із Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо Росія не погодиться на припинення війни в Україні. Ці слова були сприйняті як позитивний сигнал європейськими союзниками та прихильниками України. Вони побачили в цьому ознаку, що Трамп усвідомлює масштаб конфлікту та не залишить Україну чи НАТО в своїх майбутніх переговорах із Володимиром Путіним.

Про це пишуть журналісти Politico.

"Якщо Путін думає, що він може загнати президента в таке становище, коли той виглядатиме так, ніби його обдурила Росія, то його чекає ще одна неприємність", — заявив колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

Призначення і НАТО — підґрунтя для оптимізму?

Оптимізм також викликають деякі кадрові призначення, зроблені Трампом. Його радником з національної безпеки став Майк Волтц, а держсекретарем — Марко Рубіо, яких вважають жорсткими противниками Росії. Крім того, Трамп ініціював нову кампанію з підвищення витрат на оборону серед країн НАТО до 5% ВВП, що свідчить про намір посилити обороноздатність альянсу.

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"Я б збрехав, якби сказав, що ми не хвилюємося через повернення Трампа. Ми готуємося до викликів, але є певна сфера, де я можу висловити обережний оптимізм — це Україна і НАТО", — зазначив європейський посол, побажавши залишитися анонімним.

Досвід переговорів із Кім Чен Ином як прецедент

Деякі проукраїнські республіканці нагадують, що у 2019 році Трамп відмовився укладати велику ядерну угоду з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, попри всі очікування від історичного саміту. Вони вважають, що він може вчинити так само під час переговорів із Путіним щодо України.

"Він розуміє, які ставки можна робити з Путіним. Якщо це погана угода, він це побачить і може від неї відмовитися", — сказав один із чиновників адміністрації.

Russiagate більше не на заваді

Ще однією перевагою є те, що цього разу Трамп позбавлений "багажу", пов’язаного зі звинуваченнями в російському втручанні у вибори 2016 року. Це дає йому більше свободи у формуванні політики щодо Росії.

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"І кажіть що завгодно про його методи, але чи справді ви думаєте, що він хоче увійти в підручники історії як людина, яка втратила Україну?" — зазначив представник його нової адміністрації.

Раніше повідомлялось, російський диктатор Володимир Путін має нереалістичні вимоги щодо мирної угоди, які неможливо виконати навіть за участі Дональда Трампа.