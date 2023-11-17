Трамп – найбільша загроза для світу 2024 року: The Economist навів аргументи

У матеріалі зазначається, що від голосів американських виборців "залежатиме доля світу".

Експрезидент США Дональд Трамп стане найбільшою небезпекою для світу 2024 року в разі, якщо його знову оберуть президентом на виборах.

Про це пише британське видання The Economist у своєму щорічному прогнозі на наступний рік.

Автор матеріалу зазначає, що "тінь нависла над світом".

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"Це наш 38-й щорічний прогноз на наступний рік, і за весь цей час жодна людина не затьмарила наш аналіз так сильно, як Дональд Трамп затьмарює 2024 рік", – вказано у статті.

Там навели результати опитування, проведеного на замовлення The New York Times. Відповідно до них, у питаннях економіки Трампа підтримують 59% опитаних американців, а чинного президента США Джо Байдена – 37%.

На праймеріз цивільні позови проти Трампа та його кримінальні переслідування лише зміцнили позиції цього політика. Видання пише, що в наступні 12 місяців невдача будь-кого з кандидатів може визначити президентські перегони – і таким чином перевернути світ.

"Америка також стикається зі зростальною ворожістю за кордоном, якій кидає виклик Росія в Україні, Іран і його союзні збройні формування на Близькому Сході, та Китай через Тайванську протоку й Південно-Китайське море. Ці три країни слабко координують свої зусилля та поділяють бачення нового міжнародного порядку, в якому сила є правильною, а автократи перебувають у безпеці", – йдеться у матеріалі.

Загроза від перемоги Трампа на виборах президента США

Автори додають – не дивно, що перспектива другого терміну Трампа наповнює відчаєм світові парламенти й зали засідань. Повернувши владу після своєї поразки на виборах 2020 року, Трамп, без сумніву, матиме відчуття, що лише невдахи дозволяють зв’язувати себе нормами, звичаями та самопожертвою, які становлять націю.

У публікації прогнозується, що, переслідуючи своїх ворогів, Трамп вестиме війну з будь-якою інституцією, яка стане на його шляху. Зокрема, йдеться про суди та Міністерство юстиції США.

Автори статті також звертають увагу, що переобрання Трампа президентом матиме глибокий вплив і за кордоном. Щодо Близького Сходу, то Трамп, найімовірніше, беззастережно підтримає Ізраїль, хоч би як це розпалювало конфлікт у регіоні. Не виключено, що в Азії політик буде готовий укласти угоду з президентом Китаю Сі Цзіньпіном щодо Тайваню.

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У матеріалі йдеться, що Трамп вважає поганою угодою для Америки витрату ресурсів у Європі. Тому він погрожує закінчити війну в Україні за один день і зруйнувати НАТО, можливо, відмовившись від зобов'язання США розглядати напад на одну країну як напад на всі.

Як зазначається у статті, зважаючи на те, що політика Трампа, найімовірніше, гостро йтиме у розріз із вектором Європи, президент Росії Володимир Путін матиме стимул продовжувати війну проти України, а також прибирати до рук колишні країни СРСР, як-от Молдова чи країни Балтії.

"Долю виборів вирішуватимуть десятки тисяч виборців лише в кількох штатах. 2024 року від їхніх бюлетенів залежатиме доля світу", – резюмувало видання.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував можливу перемогу Трампа на виборах президента США.

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