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Трамп незабаром призначить спецпредставника щодо України для переговорів щодо завершення війни — Fox News

Трамп незабаром призначить спецпредставника щодо України для переговорів щодо завершення війни — Fox News

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Трамп призначить спецпредставника для переговорів щодо України.

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити спеціального представника для переговорів щодо завершення війни між Росією та Україною.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на власні джерела.

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, когось із великою довірою, якому буде дано завдання знайти рішення, дійти до мирного врегулювання", - розповіло джерело видання, додавши, що призначення відбудеться "незабаром".

За інформацією Fox News, ця посада буде неоплачуваною, як це було у випадку з Куртом Волкером, який працював спеціальним представником на українських переговорах на волонтерській основі з 2017 по 2019 рік.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явився черговий "мирний план" Трампа для України. План передбачає заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту, а також створення 1300-кілометрової буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові.

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