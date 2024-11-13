Трамп незабаром призначить спецпредставника щодо України для переговорів щодо завершення війни — Fox News

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити спеціального представника для переговорів щодо завершення війни між Росією та Україною.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на власні джерела.

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, когось із великою довірою, якому буде дано завдання знайти рішення, дійти до мирного врегулювання", - розповіло джерело видання, додавши, що призначення відбудеться "незабаром".

За інформацією Fox News, ця посада буде неоплачуваною, як це було у випадку з Куртом Волкером, який працював спеціальним представником на українських переговорах на волонтерській основі з 2017 по 2019 рік.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явився черговий "мирний план" Трампа для України. План передбачає заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту, а також створення 1300-кілометрової буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові.

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