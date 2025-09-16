Трамп найближчим часом може зустрітися з Зеленським: деталі від Рубіо

Зеленський і Трамп / © ТСН.ua

Президент Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку. Очільник США сподівається на досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, спілкуючись з репортерами в Ізраїлі.

Рубіо заявив журналістам, що днями Трамп мав спілкування з Путіним. Зауважив посадовець і про те, що були розмови з Зеленським.

«Ймовірно, буде зустріч (із Зеленським — ред.) наступного тижня в Нью-Йорку», — додав Рубіо.

Як відомо, там лідери зберуться на Генеральну Асамблею ООН.

Трамп усе ще сподівається досягти миру

Рубіо наголосив, що президент США «продовжуватиме намагатися». Йдеться про мирне закінчення війни Росії проти України, яке Трампу так і не вдається досягти від початку свого терміну.

«Якщо мир можливий, він (Трамп — ред.) хоче його досягти. У якийсь момент президент може дійти висновку, що це неможливо. Він єдиний лідер у світі, який може однаково добре говорити з українцями, європейцями та росіянами. Якщо він якимось чином відмовиться від цього або запровадить санкції проти Росії та скаже: „З мене досить“, то у світі не залишиться нікого, хто міг би стати посередником», — сказав Рубіо.

Раніше у Трампа висловили думку, що війна в Україні може закінчитися вже через 60 або 90 днів.

Як зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент, війну можна буде швидко припинити, якщо країни Європи активніше долучаться до скорочення російських нафтових доходів. Відомо, що раніше Трамп закликав запровадити мита на рівні 50–100% для Китаю та Індії з метою позбавлення Москви шалених доходів від експорту нафти.

Бессент також розкритикував європейські країни, які досі купують російську нафту або нафтопродукти з Індії, вироблені з російської сировини. Ці закупівлі, наголосив він, фактично підтримують фінансування війни.

«Я гарантую вам, що якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або 90 днів», — наголосив американський міністр.

США готові разом з ЄС обговорювати нові санкції проти російських компаній та шукати шляхи активнішого використання заморожених російських активів.