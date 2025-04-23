Трамп назвав Зеленського «людиною, у якої немає карт для гри» / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп опублікував різку заяву на адресу українського лідера Володимира Зеленського.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

Американський президент наголосив, що ніхто не вимагає від України визнати Крим офіційно російським. Проте він назвав вчорашню заяву Зеленського про Крим «шкідливою для переговорів».

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«Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами і навіть не є предметом обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим, то чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу? В цьому регіоні також протягом багатьох років до „передавання Обамою“ розташовувалися основні бази російських підводних човнів. Саме такі підбурювальні заяви, як у Зеленського, ускладнюють врегулювання цієї війни», — пише Трамп.

Президент США різко заявив, що Зеленському «нічим похвалитися». На думку Трампа, «ситуація для України жахлива».

«Він (президент Зеленський — ред.) може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю багато спільного з бажанням врятувати в середньому п’ять тисяч російських і українських солдатів на тиждень, які гинуть без жодної причини», — написав глава Білого дому.

На його думку, заява, зроблена Зеленським, не призведе ні до чого, окрім як до «продовження вбивств».

«Ми дуже близькі до угоди, але людина, у якої «немає карт для гри», повинна зараз нарешті зробити це», — сказав Трамп, натякаючи на президента України.

Також він додав, що чекає на можливість допомогти Україні та Росії «вийти з цього повного й тотального безладу», який би «ніколи не розпочався», якби Трамп був президентом.

Нагадаємо, видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати на переговорах у Лондоні можуть запропонувати визнати Крим «російським».

Також у The Washington Post назвали причину, чому були зірвані переговори в Лондоні щодо миру в Україні.