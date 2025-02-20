Трамп називав Зеленського диктатором: в Штатах відреагували

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон засудив те, що чинний президент Дональд Трамп назвав диктатором українського лідера Володимира Зеленського.

Заяву американського конгресмена наводить видання The Hill.

Конгресмен наголосив, що вважає слова Трампа про Зеленського "неправильними" і додав, що "це ганьба". Дон Бейкон зауважив, що чинного президента України обрали демократичним шляхом, а конституція країни дозволяє відкладати вибори в умовах воєнного стану, запровадженого через вторгнення РФ.

"Президенту потрібно зробити перерву – і почати все спочатку. Він зробив невдалий поворот", - висловився республіканець.

Він також відповів на заяву Трампа про те, що Україні "не слід було" починати воювати з Росією. Зі слів Бейкона, ці твердження американського президента не відображають погляди всієї Республіканської партії.

"Багато республіканців знають, що те, що сьогодні сказав президент, було неправильним. Путін почав це вторгнення. Він – диктатор. Він убив усіх своїх опонентів. Зеленський був обраний законно", – зауважив Бейкон.

Ба більше - член Палати представників закликав американського президента стати "на бік свободи, на бік демократії, на бік жертви, а не загарбника, і відстоювати те, що є правильним".

Нагадаємо, Дональд Трамп заговорив про вибори в Україні. Мовляв, влада не має достатньо підтримки населення, а народ хоче змін.

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