Трамп назвав американців "дурнями": шокувальна заява президента

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп заявляє, що громадська думка в США підштовхує його до припинення війни в Ірані. Водночас, таких громадян він вважає «дурнями».

Про це він сказав, спілкуючись з журналістами на великодньому заході в Білому домі, пише Sky News.

Водночас він наголосив — якби це вирішував він, то продовжував би війну, щоб отримати іранську нафту.

«Якби це залежало від мене, я б взяв нафту, я б залишив її собі, ми б заробили купу грошей», — висловився американський лідер.

Втім, каже Трамп, американський народ хоче, щоб війна закінчилася. Своєю чергою, він хоче зробити їх «щасливими». Разом з тим, президент назвав американців, які виступають проти війни, «дурнями», пише Al Jazeera.

«Вони дурні. Адже війна відбувається заради одного — Іран не може мати ядерної зброї», — відповів очільник Білого дому на запитання про те, що він сказав би громадянам США, які виступають проти війни.

За словами Трампа, війна може закінчитися «дуже швидко», якщо іранський уряд зробить «те, що він повинен зробити».

Війна в Ірані — погрози Трампа

У великодню неділю, 5 квітня, Трамп з матюками накинувся на Іран. Приводом до обуреного посту в Truth Social стала заблокована Ормузька протока. Зокрема, він назвав владу Ірану «божевільними виродками» і пригрозив життям у «пеклі».

Також президент США пригрозив Тегерану силовим сценарієм у разі відсутності угоди найближчим часом. Трамп наголосив, мовляв, не виключає радикальних кроків — як-от силовий сценарій, а також встановлення контролю над іранськими нафтовими ресурсами.

Раніше американський лідер заявив, що нібито Штати «наближаються до завершення» виконання «ключових стратегічних цілей» у війні. Водночас він попередив Іран про завдавання «надзвичайно сильних» ударів у наступні два-три тижні.