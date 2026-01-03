ТСН у соціальних мережах

Політика
282
1 хв

Трамп назвав блискучою операцію США у Венесуелі

Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відзначив успіх місії із захоплення венесуельського лідера Ніколаса та назвав операцію “блискучою”.

Про це очільник Білого дому заявив у коментарі газеті The Times.

«Багато гарного планування, багато чудових військ і чудових людей. Це була блискуча операція, насправді», - висловився Трамп.

На запитання, чи звертався він до Конгресу за дозволом на проведення операції або щодо подальших дій у Венесуелі, Трамп відповів, що обговорить ці питання під час своєї прес-конференції в Мар-а-Лаго.

Нагадаємо, у своєму дописі у Truth Social Дональд Трамп заяви про затримання Ніколаса Мадуро і вивезення лідера Венесуели з країни. З його слів, США успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели.

Своєю чергою, міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес заявив, що його країна стала об’єктом військової агресії з боку США. Ворог намагався проникнути в тил через газові комунікації в районах Фуерте-Туна, Каракас, штатів Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра, завдаючи ударів по цивільних об’єктах із бойових гелікоптерів.

Новина доповнюється
