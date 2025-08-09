- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп назвав час і місце зустрічі з Путіним
Дональд Трамп повідомив про зустріч із російським диктатором Путіним.
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска.
Про це американський президент повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
«Зустріч між мною, як президентом США, і Володимиром Путіним, відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска», — написав Трамп.
Він додав, що інші подробиці будуть повідомлені пізніше.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».
Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін висунув низку умов для підписання мирної угоди з Україною.