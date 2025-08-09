Трамп назвав час і місце зустрічі з Путіним

Дональд Трамп та Путін / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска.

Про це американський президент повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

«Зустріч між мною, як президентом США, і Володимиром Путіним, відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска», — написав Трамп.

Він додав, що інші подробиці будуть повідомлені пізніше.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін висунув низку умов для підписання мирної угоди з Україною.