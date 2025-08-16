Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп висловив бажання провести трьохсторонню зустріч за участі президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського уже наступної п’ятниці, 22 серпня.

Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на два обізнані джерела.

Дату трьохсторонньої зустрічі Трамп начебто назвав у розмові з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами деяких європейських країн після саміту з президентом РФ на Алясці, який відбувся 15 серпня.

Реклама

При цьому видання зазначає, що президент держави-агресорки поки що не коментував можливості своєї участі у трьохсторонній зустрічі у не брав на себе жодних зобов’язань.

Натомість Путін висловив як вимогу для мирного врегулювання війни в Україні відведення українських військ з усієї території Донецької області.

Ймовірно, ця вимога Путіна стане предметом розмови президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка відбудеться у понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні.

Джерела Axios також повідомили, що Трамп начебто запросив європейських лідерів, до яких він телефонував, приєднатися до зустрічі в Білому домі в понеділок.

Реклама

Нагадаємо, раніше журналіст американського видання Axios Барак Равід з посиланням на джерело, обізнане зі змістом переговорів Трампа і Путіна, повідомив, що президент держави-агресорки висловив готовність заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Але натомість він вимагає виведення українських військ з Донецької області.

Під час інтерв’ю після саміту Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.

У понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні український президент Володимир Зеленський вимагатиме у Дональда Трампа роз’яснень щодо відмови американського лідера від вимоги про припинення вогню.