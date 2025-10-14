Трамп назвав Ердогана лідером, здатним допомогти завершити війну в Україні

Трамп і Ердоган

Президент США Дональд Трамп назвав президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана одним із тих лідерів, які можуть допомогти у врегулюванні війни, розв’язаної Росією проти України.

Про це він сказав на борту літака під час повернення до Сполучених Штатів після візиту на Близький Схід, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ердоган може», — відповів президент США на запитання журналістів про те, чи можуть інші світові лідери, зокрема турецький президент, допомогти у мирному врегулюванні війни між РФ і Україною.

Трамп зазначив, що Реджепа Ердогана поважають навіть у Кремлі.

«Його поважає Путін. І він мій друг», — підкреслив глава Білого дому.

Президент США додав, що ладнає лише з «сильними, а не зі слабкими» лідерами, і висловив переконання, що Ердоган також добре ставиться до нього.

«Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що трапляється доволі часто, вони телефонують мені, аби поговорити з ним. І я ніколи не зазнавав невдачі в тому, щоб вирішити ці питання одразу ж», — наголосив Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня.

Ми раніше інформували, що колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського може свідчити про готовність Трампа встановити довірливі відносини, але лише за умови виконання певних вимог.