Трамп назвав головну мету зустрічі з Путіним: деталі NBC News

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп нібито не обговорюватиме територіальний поділ України з диктатором РФ Володимиром Путіним. Мета його зустрічі на Алясці - припинення вогню.

Про це Трамп сказав європейським лідерам та українському колезі Володимиру Зеленському, повідомляють джерела NBC News.

За інформацією співрозмовників, очільник Білого дому заявив, що не має наміру обговорювати будь-який обмін землями, але він зустрінеться з Путіним, щоб домогтися припинення вогню в Україні.

Трамп і європейські лідери погодилися з тим, що припинення вогню в Україні має бути досягнуто до початку мирних переговорів. Обізнані в деталях розмови єврочиновники кажуть: склалося враження, що президент США не налаштований оптимістично щодо результатів зустрічі з Путіним.

Джерела додали, що лідери заявили, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню, Трамп введе нові санкції проти РФ. Сторони також погодилися з тим, що Україна також має бути включена в переговори і сама вирішувати, на які територіальні поступки вона готова піти.

Співрозмовники NBC News кажуть, що європейські лідери пішли з позитивним настроєм щодо планів Трампа на зустріч із Путіним. Один заявив, що досягнення припинення вогню - пріоритет для очільника Білого дому на зустрічі. Інший висловив упевненість, що територію України не будуть обговорювати без Києва.

Своєю чергою, Трамп назвав телефонну розмову з європейськими лідерами "дуже гарною". З його слів, після зустрічі з Путіним може відбутися ще одна зустріч за участю Зеленського.

"Велика ймовірність, що у нас буде друга зустріч, яка буде продуктивнішою, ніж перша, тому що, по-перше, я збираюся з'ясувати, де ми перебуваємо і що робимо. Я хотів би зробити це практично негайно, і якщо вони захочуть, ми проведемо швидку другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною", - сказав глава Білого дому.

Президент підтвердив, що Росія зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо Путін не погодиться припинити війну.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці - на військовій базф "Елмендорф-Річардсон" у місті Анкоридж. Раніше у США розкрили головну мету переговорів Трампа з Путіним. Речниця Білого дому Каролін Левітт каже: президент Трамп "хоче мирної угоди, він хоче, щоб ця війна закінчилася".

У Росії також зробили заяву про теми зустрічі Путіна і Трампа. В МЗС РФ кажуть, мовляв, переговори "дадуть можливість сконцентруватися на обговоренні всіх питань, що накопичилися у відносинах двох країн".

