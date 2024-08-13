Трамп назвав ім'я політика, якого вважає винним у вторгненні Путіна до України

Кандидат-республіканець у президенти США Дональд Трамп звинуватив теперішнього главу держави Джо Байдена в тому, що Росія повномасштабно вторглася до України.

Про це він сказав у розмові з мільярдером Ілоном Маском під час трансляції бесіди у соцмережі X.

Трамп заявив, що Путін не вторгнувся б до України, якби президентом США був не Джо Байден. Мовляв, його дружні стосунки з диктатор могли б запобігти конфлікту.

"Я дуже добре ладнав із Путіним, і він поважав мене", - висловився Трамп.

За його словами, він неодноразово говорив із кремлівським "фюрером" про Україну, застерігав від вторгнення і просив не робити цього.

"Знаєте, Байден щось зробив із Росією. Не було жодних шансів, що він (Путін - Ред.) коли-небудь вторгнеться. А коли я пішов, вони почали формувати великі армії на своєму кордоні з Україною. Правильно?", висловився Трамп.

Трамп каже, нібито тоді подумав - нібито РФ робить це для того, щоб "домовитися". З слів політика, він розуміє Володимира Путіна і очільника Північної Кореї Кім Чен Ина, які з недовірою ставляться до нинішнього керівництва США - як до Байдена, так і кандидатки у президенти від демократів Камалою Гарріс.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні та свою роль у ній. Він амбітно сказав, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.