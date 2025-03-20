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Трамп назвав, кого вважає "вкрай некомпетентним президентом"

Трамп назвав, кого вважає "вкрай некомпетентним президентом"

Дональд Трамп. / Фото: Associated Press

Чинний президент США вже не вперше заявляє про некомпетентність Байдена.

Президент США Дональд Трамп назвав свого попередника Джо Байдена "вкрай некомпетентного президента".

Про це чинний очільник Білого дому заявив в інтерв'ю Breitbart News.

Коментуючи свої розмови з українським президентом Володимиром Зеленським і "фюрером" РФ Володимиром Путіним, Трамп заявив, мовляв, хоче зупинити великі виплати, які повинні робити США. За словами американського лідера, він прагне, "щоб Європа платила так само, як ми".

"Вони (Європа - РЕд.) не змогли зробити це за Байдена. Байден ніколи не просив про це тому, що Байден був вкрай некомпетентним президентом", - наголосив Трамп.

Як повідомлялося, Дональд Трамп назвав неочікувану причину, чому США "повинні мати справу" з Росією. З його слів, справа, зокрема у "дуже цінній землі".

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