Трамп назвав Медведєва "тупою людиною": що його розсердило

Трамп про Медведєва: "Це дійсно тупа людина" / © Getty Images

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав «тупим» скандального російського експрезидента і заступника голови Радбезу країни-агресора РФ Дмитра Медведєва.

Про це глава Білого дому сказав під час виступу в Міністерстві війни США.

Він пригадав, що минулого місяця наказав розмістити два атомні підводні човни поблизу Росії у відповідь на агресивні зауваження Дмитра Медведєва.

«Це дійсно тупа людина… Він згадав слово „ядерний“ [в оригіналі англійською nuclear — ред.]. Я називаю це словом на букву „N“. Є два слова на букву „N“, і жодне з них не можна використовувати [ймовірно, Трамп мав на увазі неполіткоректне слово для назви темношкірих — ред.]. І я відправив підводний човен або два до берега Росії. Просто для обережності. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом праворуч і ліворуч», — сказав Трамп.

Президент США запевнив, що Штати «на 25 років випереджають Росію та Китай» у розвитку технологій виробництва підводних човнів.

«По підводних човнах ми випереджаємо Росію та Китай на 25 років. Росія насправді на другому місці», — сказав глава Білого дому.

При цьому Трамп висловив сподівання, «що нам ніколи не доведеться його використати».

«Ми повинні сподіватися, що нам ніколи не доведеться його використовувати, тому що його міць така неймовірна», — підкреслив американський президент.

Нагадаємо, в кінці липня Медведєв кілька разів пригрозив США ядерною зброєю.

У відповідь Трамп віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів « у відповідних регіонах».

Президент США також сказав, що країна повністю готова до ядерної війни з Росією, якщо виникне така потреба.