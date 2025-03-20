Трамп назвав неочікувану причину, чому США "повинні мати справу" з Росією

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в агресорки Росії "дуже цінна земля", з якою Вашингтон "повинен мати справу".

Про це очільник Білого дому заявив і інтерв'ю Breitbart News.

З його слів, хоча економічна відкритість Штатів з Російською Федерацією не є метою або мотивом, щоб розділити РФ з Китаєм.

"Це може бути наслідком, але я думаю, що це добре. Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай", - висловився американський лідер.

Президент пояснив це тим, що, мовляв, в Росії "11 часових поясів", які можна пролетіти "з одного боку в інший. У них дуже цінна земля", – впевнений він.

Трамп нагадав про те, що США укладають угоду з Україною щодо рідкісноземельних копалин, а відтак, за його словами, "принаймні можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і можемо щось зробити".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп назвав "одну з наймерзенніших країн" світу. Американський лідер наголошує, що Канада "повинна стати 51-м штатом" США.