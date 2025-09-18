Трамп назвав несподівану перешкоду для завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвав однією з перешкод, які заважають йому звершити війну в Україні, неприязні стосунки між президентом України Володимиром Зеленським та російським президентом Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News. .

«Стосунки між президентом Путіним і президентом Зеленським жахливі», — наголосив Трамп.

При цьому він зазначив, що завершення війни значно «пов’язане зі стосунками».

«Вони справді не люблять один одного. Я хочу використати це слово, а не якесь сильніше, але вони справді ненавидять одне одного. І побачимо, що буде. Я думаю, ми знайдемо рішення», — додав він.

Американський лідер вкотре заявив про своє розчарування Путіним.

«Я розчарований у Путіні, скажу вам. Я дуже розчарований у ньому», — повторив він.

Трамп зауважив, що це розчарування пов’язане з тим, що він сподівався через особисті стосунки з Путіним легко вирішити проблему завершення війни в Україні.

«Я думав, що це буде найлегше з усіх, що можна врегулювати, а виявилося, що це найскладніше», — зазначив він.

Нагадаємо, перед поверненням до США після офіційного візиту до Великої Британії на борту президентського літака Air Force One президент Дональд Трамп заявив, що зараз не час просити російського президента Володимира Путіна про перемир’я у війні в Україні.