Трамп назвав Нетаньягу "великим героєм" і пообіцяв врятувати його від суду: деталі

Беньямін Нетаньягу і Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль скасувати суд над прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу у справі про корупцію. Ця справа нагадує “полюванням на відьом”.

Про це американський лідер написав у Truth Social повідомляє Sky News.

Президент США звинуватив ізраїльське правосуддя у переслідуванні Нетаньягу, назвавши прем’єра "великим героєм".

“Суд над Бібі Нетаньягу має бути негайно скасований, а великому герою, який так багато зробив для держави, має бути видано помилування. Полювання на відьом для людини, яка так багато віддала, для мене немислиме”, - наголосив американський лідер.

Трамп зауважив, що він із Нетаньягу “разом пройшли через пекло”, борючись з Іраном. Саме тому, каже президент, прем’єр Ізраїлю “заслуговує на набагато краще”.

За словами очільника Білого дому, саме США “врятували Ізраїль”, і тепер саме США “врятують Бібі Нетаньягу”.

Зауважимо, 2019-го Нетаньягу висунули звинувачення у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою у трьох окремих справах. Його звинувачують у прийнятті подарунків від друзів-мільйонерів та нібито у прагненні отримати регуляторні послуги для медіамагнатів в обмін на сприятливе висвітлення. Сам прем’єр заперечує усі звинувачення та не визнає себе винним.

Нагадаємо, Дональд Трамп вихвалявся своєю участю у припинені вогню на Близькому Сході та наголосив, що “дуже пишається” цим. Президент США порівняв американські удари по Ірану з застосуванням ядерних бомб у Японії. Ці дві події, наголосив він, були використані для успішного припинення війн.

Трамп, назвав американські атаки “одними з найуспішніших військових ударів в історії. З його слів, “ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені”. Очільник Білого дому розкритикував CNN та The New York Times за їхні “спроби принизити”ці удари США по ядерних об'єктах Ірану.