Закінчення війни за 24 години: Трамп назвав свою заяву "образною"

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп стверджує, що його заява про закінчення війни в Україні за 24 години була "образною".

Про це він заявив у своєму інтерв'ю журналу TIME.

Під час президентських перегонів республіканець стверджував, мовляв, зможе закінчити війну в Україні за перші 24 години на посаді. Журналіст видання попросив американського лідера пояснити свої слова, адже він очолює Білий дім майже 100 днів.

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На це Трамп відповів, мовляв, "сказав образно" про закінчення війни в Україні.

"Ну, я сказав це образно. Я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити. Ви знаєте, що це, звичайно, підхоплюється фейковими новинами. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край", — висловився американський президент.

Нагадаємо, в CNN опублікували матеріал про те, що Дональд Трамп робить дивно сформульовані заяви про війну. Зусилля США значною мірою схиляються до позицій Росії.

Дата публікації 08:24, 19.04.25 Кількість переглядів 55 Екстрено! США можуть визнати Крим російським?!