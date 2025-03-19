Трамп назвав "одну з наймерзенніших країн" світу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Канада є "однією з наймерзенніших країн", з якими від коли-небудь мав справу.

Про це американський політик заявив сказав в інтерв’ю Fox News.

Очільник Білого дому повторив свої твердження про те, що Канада "повинна стати 51-м штатом", а також розкритикував країну як торговельного партнера.

"Вони стягують величезні тарифи. Коли я їздив по різних місцях в Айові, в Небрасці, вони завжди скаржилися на Канаду, як їх обдирають...В нас дуже великий дефіцит із Канадою", - висловився Трамп.

З його слів, він "мав справу з багатьма країнами", і Канада – "одна з наймерзенніших, з якими я мав справу".

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