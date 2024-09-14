Трамп назвав подію, яка означатиме для США війну з Росією

Республіканець заявляє, що може закінчити війну в Україні.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, якщо на виборах переможе демократка Камала Гарріс, то це означатиме для Америки війну з Росією.

Про це він заявив під час свого виступу на мітингу в Лас-Вегасі.

Трамп наголосив на тому, що його суперниці хоче повернути у США військовий призов і "відправити ваших дітей на війну".

"Голосуючи за Гарріс, ви голосуєте за війну з Росією. Хто-небудь хоче війни з Росією? Якщо це буде необхідно, ми підемо на це. Але бажано не допускати цього. Вона хоче повернути призов, закликати ваших дітей і відправити їх на війну, якої не повинно було бути", - заявив колишній президент.

Окрім того, він вкотре заявив про те, що закінчить війну в Україні та на Близькому Сході, "щойно стане президентом".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп назвав ім'я політика, якого вважає винним у вторгненні Путіна до України. З його слів, це чинний президент США Джо Байден.

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